Знакомые державшей младенца в шкафу женщины рассказали о её личной жизни

https://static.news.ru/photo/8f33f72c-0a13-11eb-9dba-fa163e074e61_660.jpg Фото: H.T. Manfred Zimmermann/imageBROKER.com/Global Look Press

Жительница Карпинска Юлия, которая полгода держала новорождённого ребёнка в шкафу, в кругу своих знакомых слыла хорошим и порядочным человеком, семья её считалась приличной.

Сосед 37-летней матери троих детей рассказал телеканалу «360», что знает Юлию и её родителей уже давно. По его словам, у женщины были проблемы в отношениях с бывшим мужем.

Семья нормальная, благополучная, непьющая. Ничего плохого про них не скажешь. Родители у неё пенсионеры, но до сих пор работают, помогают ребятам. Купили ей квартиру. Она с мужем разошлась, но тут всё, скорее всего, из-за мужа, он её терроризировал, — сообщил мужчина.

Сосед добавил, что про беременность третьим ребёнком никто из близких Юлии не знал.

Она общительная, но в себе всё это держала. Говорят, что муж её гонял. Моё мнение, что с его стороны давление произошло, она и поделиться ни с кем не могла. Мне её жалко. То, как она смогла поступить... видимо, просто тронулась умом, — предположил собеседник телеканала.

Знакомая Юлии подтвердила, что ребёнка, пробывшего полгода в шкафу, госпитализировали. По её словам, женщина не употребляла алкоголь или наркотики. Все дети Юлии от разных отцов, уточнила знакомая.

Она девушка хорошая и как мама хорошая... была. У неё хорошие родители и брат, и все хорошие, путёвые друзья. Не знаю, что у неё с головой произошло, — рассказала собеседница телеканала.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Карпинска держала в шкафу дочь, рождённую полгода назад. Всё это время ребёнок жил в сумке. Голодающего младенца нашли случайно гости во время застолья, которое устроила мать. Подруги забрали ребёнка и сообщили в полицию.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело о неисполнении матерью родительских обязанностей по воспитанию ребёнка.