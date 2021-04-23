Злоумышленник зарезал сотрудницу полиции в пригороде Парижа

https://static.news.ru/photo/06b419e6-a43b-11eb-82b8-96000091f725_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

В городе Рамбуйе на территории французского департамента Ивелин в пятницу, 23 апреля, злоумышленник напал с ножом на сотрудницу полиции. Пострадавшая скончалась от полученных ранений. Об этом сообщает Agence France-Presse.

К настоящему моменту силовики сумели нейтрализовать преступника. Подробности произошедшего не приводятся. Известно лишь, что днём злоумышленник напал по сотрудницу полиции. Он нанёс ей несколько ударов ножом. В результате ранений она умерла .

По данным телеканала BFMTV, злоумышленник, совершивший нападение в коммуне Рамбуйе в парижском регионе, умер в результате ранений, полученных при задержании. Он был гражданином Туниса.

Ранее стало известно, что полиция в Петербурге задержала 28-летнюю женщину по подозрению в нападении на своего девятилетнего сына. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным пресс-службы, между 48-летней хозяйкой квартиры и её дочерью возник конфликт из-за наркозависимости девушки. Женщина выбежала в коридор, зовя на помощь соседей, обнаружила внука с ранением руки и дочь с ножом.