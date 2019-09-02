https://static.news.ru/photo/7b556e5e-8984-11e9-aaa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

Задержанного в центре Москвы журналиста Илью Азара оставили на ночь в ОМВД по Красносельскому району.

По данным правозащитного проекта «Апология протеста», ему вменяют повторное нарушение правил организации и проведения митингов. Журналисту грозит до 300 тысяч рублей штрафа или 30 суток административного ареста. Протокол будет составлен 3 сентября, передаёт « Интерфакс ».

Как ранее писал News.ru, серию одиночных пикетов устроили студенты Московского физико-технического института (МФТИ). Акция проводилась в поддержку выпускника вуза и фигуранта дела о «массовых беспорядках» и «применении насилия» к силовикам на акции 27 июля Айдара Губайдулина.