Задержанного в центре Москвы журналиста Илью Азара оставили на ночь в ОМВД по Красносельскому району.
По данным правозащитного проекта «Апология протеста», ему вменяют повторное нарушение правил организации и проведения митингов. Журналисту грозит до 300 тысяч рублей штрафа или 30 суток административного ареста. Протокол будет составлен 3 сентября, передаёт «
Как ранее писал News.ru, серию одиночных пикетов устроили студенты Московского физико-технического института (МФТИ). Акция проводилась в поддержку выпускника вуза и фигуранта дела о «массовых беспорядках» и «применении насилия» к силовикам на акции 27 июля Айдара Губайдулина.