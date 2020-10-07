Жителя Саратова посадили на 13 лет за убийство соседа, назвавшего его геем

https://static.news.ru/photo/1db9fbd4-0890-11eb-a215-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Саратовской области приговорил местного жителя к 13 годам тюрьмы по обвинению в убийстве мужчины, который назвал его геем.

По данным регионального управления СК РФ, вечером 4 июня ранее судимый за убийство 53-летний мужчина вместе с сожительницей устроил застолье на кухне общежития в посёлке Приволжский Энгельсского района. Позднее к ним присоединились соседи. Один из них, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал вести себя агрессивно. Когда осуждённый с сожительницей решили уйти к себе в комнату, 32-летний мужчина пошёл с ними, начал задираться и назвал оппонента «лицом нетрадиционной ориентации», после чего был зарезан осуждённым.

На предварительном следствии и в суде мужчина признал вину в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — говорится в сообщении ведомства.

Также суд удовлетворил иск потерпевшей стороны на сумму 400 тысяч рублей. Однако приговор ещё не вступил в силу и может быть обжалован.

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