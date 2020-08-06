Жителя Петербурга подозревают в содействии террористам в Сирии

https://static.news.ru/photo/b49c194a-d7ff-11ea-a753-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге арестован мужчина по подозрению в содействии террористической деятельности в Сирии.

Об этом сообщили в пресс-службе городского управления Следственного комитета. По её данным, обвиняемый — 27-летний мужчина. По версии следствия, с августа 2018 года по март 2019 года он помогал боевикам из действующих в Сирии террористических организаций активировать интернет-мессенджеры с использованием сим-карт, передаёт РИА Новости.

В Петербурге арестован мужчина, обвиняемый в содействии в участии в террористической деятельности, — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 33, части 2 ст. 205.5 УК РФ («Содействие в участии в террористической деятельности»).

Ранее NEWS.ru писал о том, что активисты запрещённого в России движения «Талибан» развернули свой флаг в соборе Святой Софии в Турции. Они выкрикивали «Аллаху акбар». По данным греческого издания Vima Orthodoxias, во время акции один из активистов поднял вверх указательный палец. Этот жест используют исламские террористы.