Жительница Москвы выпрыгнула из окна, спасаясь от мужа

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

В Москве женщина выпрыгнула из окна квартиры на втором этаже, чтобы спастись от пьяного мужа. В результате ей потребовалась медицинская помощь.

Инцидент произошёл утром 24 марта в доме в 1-м Кирпичном переулке. На побег из окна женщина решилась из-за того, что нетрезвый супруг угрожал ей и 14-летнему сыну. Мальчик спустился из окна по водосточной трубе.

По факту происшествия столичная прокуратура организовала проверку. Её проведение поручено Измайловской межрайонной прокуратуре. В её ходе будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению законодательства о несовершеннолетних и исполнению отцом подростка своих родительских обязанностей. По результатам проверки будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве 14-летняя школьница выпрыгнула из окна с шестого этажа, спасаясь от агрессивных собак. Девочка погибла, упав на козырёк дома.