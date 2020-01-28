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Против жительницы Казани, которая кормила детей остатками еды с помойки, возбудили уголовное дело.

В октябре 2019 года на женщину поступила жалоба в полицию из-за пьяного дебоша. Стражи порядка обнаружили, что вместе с ней проживают трое детей, которые употребляют пищу с помойки. Издание KazanFirst сообщает , что в настоящий момент решается вопрос о лишении женщины родительских прав.

Как писал NEWS.ru, ранее в посёлке Поварово в Подмосковье нашли части мужского тела. Они были сложены в пакет. В Новокузнецке рядом с мусорным баком было найдено тело младенца. Полицейские устанавливают личность его матери.