Против жительницы Казани, которая кормила детей остатками еды с помойки, возбудили уголовное дело.
В октябре 2019 года на женщину поступила жалоба в полицию из-за пьяного дебоша. Стражи порядка обнаружили, что вместе с ней проживают трое детей, которые употребляют пищу с помойки. Издание KazanFirst
Как писал NEWS.ru, ранее в посёлке Поварово в Подмосковье нашли части мужского тела. Они были сложены в пакет. В Новокузнецке рядом с мусорным баком было найдено тело младенца. Полицейские устанавливают личность его матери.
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