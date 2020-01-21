В посёлке Поварово Солнечногорского городского округа Московской области местный житель нашёл в мусорном контейнере части мужского тела. Они были сложены в пакет.
Следователи сейчас выясняют, чьи они и как туда попали, — сообщает Telegram-канал HUE.
Как писал NEWS.ru, новокузнецкие полицейские устанавливают личность матери новорождённого ребёнка, тело которого обнаружила местная жительница рядом с мусорным баком во дворе многоэтажки в Заводском районе города. Следователи сейчас выясняют, был ли ребёнок живорождённый, причину его смерти и давность её наступления.
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