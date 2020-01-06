https://static.news.ru/photo/c521764c-31e8-11ea-8a2c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новокузнецкие полицейские устанавливают личность матери новорождённого ребёнка, тело которого обнаружили рядом с мусорным баком во дворе многоэтажки в Заводском районе города.

В отдел полиции «Заводской» поступило сообщение об обнаружении тела новорождённой девочки во дворе одного из домов по улице Тореза, — говорится в сообщении ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Как уточнили в СУ СК РФ по Кемеровской области, тело младенца обнаружила поздним вечером местная жительница, она и вызвала полицию. Следователи сейчас выясняют, был ли ребёнок живорождённый, причину его смерти и давность её наступления, а также проверяют всех женщин, состоявших на учёте по беременности в этом районе, и проводят подворовые обходы с целью установления возможных очевидцев произошедшего.

Как писал NEWS.ru, жители Гусиноозёрска в Бурятии обнаружили тело новорождённого мальчика, которое могли погрызть собаки. Несколько местных жителей возле одного из домов увидели возню двух собак, а приблизившись — в пасти у одной из них разглядели ребёнка. Прохожие отогнали животных и позвонили в правоохранительные органы. В настоящее время проводится доследственная проверка и разыскивается мать погибшего. Эксперты устанавливают причину смерти младенца.