Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

В Сети появилось видео, на котором запечатлён момент хлопка бытового газа в одном из жилых домов на бульваре Гусева в Твери.

Ранее NEWS.ru писал, что хлопок бытового газа произошёл в одном из жилых домов в Твери. В результате пострадали два человека. В настоящее время они находятся в областной клинической больнице. Из...