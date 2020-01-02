Часть жителей дома в Твери, где в одной из квартир произошёл хлопок бытового газа, предполагается временно разместить в гостинице. Об этом сообщили в областном правительстве.
Речь идёт о 14 жителях, их обеспечат горячим питанием, окажут необходимую помощь и поддержку. Остальные находятся у родственников,
По информации городских властей, спасатели эвакуировали 52 человека. Их временно разместили в здании местной школы.
Специалисты занимаются оценкой состояния здания. Организована постоянная охрана дома. Комиссия по чрезвычайным ситуациям выясняет обстоятельства происшествия. Проверку по факту происшествия начал Следственный комитет.
Как писал NEWS.ru, в результате происшествия в квартире, где произошёл хлопок, выбиты окна, пострадали два человека, они госпитализированы.
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