Житель Забайкалья расстрелял троих знакомых и покончил с собой

https://static.news.ru/photo/e0f51da0-adbc-11eb-92e0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель села Жидка Балейского района Забайкальского края убил трёх человек, после чего совершил суицид. Об этом сообщает СУ СК РФ по Забайкалью.

Следствие считает, что массовое убийство произошло из-за «неприязненных отношений». Орудием преступления стало ружьё. 35-летний мужчина расстрелял свою сожительницу, её брата и ещё одного знакомого.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступления, описанным в пункте «а» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более человек). Сотрудники Следственного комитета продолжают опрашивать очевидцев расстрела и устанавливать все обстоятельства случившегося.

Ранее полицейские в Ленинградской области задержали двоих молодых людей из Волховского района, подозреваемых в издевательствах над подростком. По данным силовиков, они в ходе конфликта выстрелили в потерпевшего из пневматического пистолета, избили его, облили стеклоочистителем и подожгли. У задержанных изъяли пневматическое оружие с патронами, аэрозольный баллончик и пустую бутылку из-под спиртного.