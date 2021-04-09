В Ленобласти расстреляли и подожгли подростка

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Полицейские в Ленобласти задержали двоих молодых людей из Волховского района, подозреваемых в издевательствах над подростком. По данным силовиков, они в ходе конфликта выстрелили в потерпевшего из пневматического пистолета, избили его, облили стеклоочистителем и подожгли.

У пойманных парней изъяли пневматику с патронами, аэрозольный баллончик и пустую бутылку из-под спиртного, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Стражи порядка добавили, что 9 апреля 2021-го к ним обратилась 46-летняя безработная женщина. Она сообщила, что 7 апреля её 17-летний сын ушёл из дома и не вернулся. Юноша учится в местном колледже, пишет РИА Новости.

Сотрудники для выяснения обстоятельств инцидента приехали в квартиру, где проживает несовершеннолетний, в одном из домов по улице Молодёжной в городе Волхов. Оказалось, что молодой человек уже пришёл обратно.

На лице и теле подростка имелись явные ушибы и ссадины. В ходе опроса юноша пояснил, что был в гостях у своего 18-летнего знакомого, также с ним был 17-летний общий знакомый, они все вместе распивали алкоголь. Позднее в вечернее время они направились в заброшенный ангар, где употребляли токсические вещества, — отметили в полиции.

Пострадавший обратился в больницу. Ему оказали медицинскую помощь. После процедур подростка в удовлетворительном состоянии отправили на амбулаторное лечение.

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Инцидент произошёл 24 марта. Осуждённый догнал на своём автомобиле потерпевшего на трассе Чита — Ингода. Между ними вспыхнул конфликт, в ходе которого один нанёс другому ножевые ранения в грудь и левое плечо.