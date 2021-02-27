Житель Самары признался жене в изменах с собакой

https://static.news.ru/photo/005dc2c6-79d5-11eb-a343-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Жительница Самары решила развестись с супругом по весьма нетривиальной причине. Она выяснила, что муж регулярно изменял ей. Но не с другой женщиной и даже не с мужчиной, а с их собакой.

По словам женщины, она не подозревала о наклонностях мужа, однако тот в какой-то момент больше не смог всё держать в себе и раскрыл свою тайну.

Он сам мне в этом признался. Долго таил это в себе, боялся рассказывать. Понял, что дальше так быть не может. По собаке я не видела, что что-то не так, — приводит слова женщины «Pro Город. Самара».

По словам женщины, измены происходили систематически, практически каждый раз, когда она покидала пределы жилища.

Впрочем, кроме этической стороны вопроса, гражданку теперь беспокоит и собственное здоровье. Она опасается, что может чем-нибудь заболеть, ведь после интимной близости с животным от мужчины к ней могла попасть инфекция.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Алексей Журавлёв раскритиковал участников детского телешоу в Дании, которые полностью разделись, чтобы рассказать об интимных частях тела маленьким зрителям. Он заявил, что под видом сексуального просвещения европейские телевизионщики «насилуют психику детей». Рассуждая о западных нравах, парламентарий заявил, что в этой стране якобы существует некий порнобалаган для зоофилов, которые могут туда официально прийти и изнасиловать черепаху.