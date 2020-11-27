Житель Ростовской области избил дочь за съеденный бутерброд

https://static.news.ru/photo/aab2185a-30c7-11eb-8492-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В Ростовской области мужчина избил родную дочь за попытку съесть ночью бутерброд.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, мужчина, будучи вдовцом, привёл в семью новую женщину, у которой тоже была дочь. Неродные дети раздражали женщину, и она ввела в доме расписание приёма пищи, даже установила на кухне камеру, чтобы следить за расписанием правил.

Одна из дочерей мужчины от голода хотела съесть бутерброд ночью, но забыла закрыть дверцу холодильника за собой. Сожительница отца увидела это и рассказала отцу девочки о её «проступке».

Тогда мужчина взял ремень и начал избивать дочь. Мачеха, по словам девочки, в этот момент наблюдала и улыбалась. Об избиениях полиции сообщили родственники покойной матери девочки. Дочь госпитализировали, а мачеха ушла из дома. Позже отец заявил, что ему стыдно за свой поступок, за который ему грозит штраф в размере до пяти тысяч рублей.

Мне очень больно. Ведь я искренне люблю детей, — сказал он.

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