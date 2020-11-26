Расчленивший жену и мать красноярец получил пожизненный срок

https://static.news.ru/photo/11697b42-2ffb-11eb-824e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Краевой суд Красноярска приговорил к пожизненному заключению Валерия Мисюру, который убил и расчленил жену и мать. Тело пожилой женщины он целый год хранил в морозильной камере.

Первое преступление было совершено в июле 2018 года. Пьяный мужчина на почве ревности поссорился со своей 43-летней женой. Он ударил её в грудь и сломал рёбра. От полученной травмы пострадавшая скончалась. Следователи пояснили, что осуждённый был намного сильнее своей супруги и понимал, что может её убить. Мисюра расчленил тело жены, а потом увёз на участок в дачном посёлке Емельяновского района, где закопал. Останки погибшей были найдены через год, после того как местные жители обнаружили пропажу женщины.

Силовики заподозрили мужчину в убийстве и провели в его квартире обыск. В холодильнике криминалисты обнаружили останки его 83-летней матери. Пожилая женщина проживала вместе с сыном и его женой. Она находилась в беспомощном состоянии и не могла противостоять мужчине. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (Убийство двух и более лиц).

Примечательно, что Мисюра ранее уже был осуждён за убийство. В 2003 году он лишил жизни свою сожительницу. Краевой суд признал красноярца виновным в убийствах. Он будет отбывать пожизненное заключение в колонии особого режима, передаёт «МК в Красноярске».

Как писал NEWS.ru, 67-летний пенсионер из города Балахны в Нижегородской области проведёт 10 лет в колонии строгого режима за убийство и расчленение своей 96-летней тёщи. Мужчина избил пенсионерку деревянным черенком за то, что она мешала ему спать. Полученные травмы оказались для пожилой женщины смертельными. После этого злоумышленник расчленил тело, сложил его по пакетам и спрятал в разных местах населённого пункта.