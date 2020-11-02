Нижегородскому пенсионеру дали 10 лет за расчленение тёщи

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Пенсионер из Балахны проведёт 10 лет в колонии строгого режима. Его признали виновным в убийстве и расчленении престарелой тёщи, передаёт СУ СК РФ по Нижегородской области.

По данным силовиков, трагедия произошла в декабре 2019 года в квартире дома по улице Челюскинцев в Балахне — 67-летний фигурант в результате ссоры избил деревянным черенком щётки для уборки пожилую женщину, якобы мешавшую ему спать. Полученные травмы оказались для 96-летней потерпевшей смертельными.

Оперативники считают, что после убийства пенсионер расчленил тело погибшей, сложил останки по пакетам и спрятал в разных местах населённого пункта. Один из этих пакетов позже нашла местная жительница, а именно 19 декабря около асфальтобетонного завода, говорится на официальном сайте регионального СУ СК РФ. Во время расследования подозреваемый не признал вину.

Суд признал мужчину виновным в убийстве. Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, — передаёт ведомство.

Накануне суд сохранил приговор осуждённому на пожизненный срок за убийство девятилетней девочки в Саратове Михаилу Туватину, передают представители Четвёртого апелляционного суда общей юрисдикции в Нижнем Новгороде.

Трагедия произошла утром 9 октября прошлого года. Школьница ушла на уроки и по пути пропала. Через сутки её нашли мёртвой у гаражей, мимо которых она проходила. По делу был арестован 35-летний местный житель, которого обвинили не только в убийстве ребёнка, но и насильственных действиях сексуального характера.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Новосибирске суд по ходатайству следствия арестовал женщину, обвиняемую в утоплении дочери в ванне. Об этом сообщило СУ СК РФ по региону. По его данным, трагедия произошла утром 23 октября 2020 года в Железнодорожном районе Новосибирска — женщина убила свою дочь 2018 года рождения, «путём утопления в ванне». Возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.