Житель Пушкино отправится в тюрьму за убийство годовалого ребёнка

https://static.news.ru/photo/ad7425d2-cb5b-11ea-89ec-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский областной суд приговорил 23-летнего жителя Пушкино Карло Горвата к 20 годам колонии строгого режима за истязание и убийство годовалого ребёнка своей сожительницы.

Мужчина проживал вместе со своей 20-летней возлюбленной, у которой был маленький ребёнок. Молодые люди нигде не работали, часто устраивали посиделки с алкоголем, которые заканчивались выяснением отношений.

Как сообщает MK.RU, очередная ссора произошла 11 декабря 2019 года. Мужчина находился с годовалым ребёнком в ванне, когда мальчик стал капризничать. Горват не стал успокаивать ребёнка, а начал его шлёпать. Мать услышала крики и унесла сына из ванной в комнату. Следом за ней вышел Горват. Испуганный ребёнок забился в угол и продолжал плакать, тогда сожитель взял мальчика за шею и начал душить. Он перестал, когда ребёнок посинел. Мужчина испугался, выбежал на лестничную площадку и попросил соседа вызвать скорую.

Судмедэксперты установили, что мальчик умер от механической асфиксии. У него на теле также были обнаружены следы от ударов тупым предметом, синяки, укусы и следы от окурков. Соседи рассказали, что накануне убийства Горват требовал у сожительницы сделать выбор между ним и сыном.

NEWS.ru писал, что в Подмосковье двухлетний ребёнок сбежал из семьи из-за побоев. 29-летняя мать малыша рассказала, что её сын никогда не жаловался на побои от отчима. Женщина подчеркнула, что сожитель «не бил ребёнка сильно».