Житель Пушкино отправится в тюрьму за убийство годовалого ребёнка

Московский областной суд приговорил 23-летнего жителя Пушкино Карло Горвата к 20 годам колонии строгого режима за истязание и убийство годовалого ребёнка своей сожительницы.
Мужчина проживал вместе со своей 20-летней возлюбленной, у которой был маленький ребёнок. Молодые люди нигде не работали, часто устраивали посиделки с алкоголем, которые заканчивались выяснением отношений.
Как
Судмедэксперты установили, что мальчик умер от механической асфиксии. У него на теле также были обнаружены следы от ударов тупым предметом, синяки, укусы и следы от окурков. Соседи рассказали, что накануне убийства Горват требовал у сожительницы сделать выбор между ним и сыном.
NEWS.ru писал, что в Подмосковье двухлетний ребёнок сбежал из семьи из-за побоев. 29-летняя мать малыша рассказала, что её сын никогда не жаловался на побои от отчима. Женщина подчеркнула, что сожитель «не бил ребёнка сильно».
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