Житель Приморья погиб от удара молнии

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В Приморье местного жителя убило молнией во время ловли медуз. Следственный комитет России (СКР) начал проверку, сообщается на сайте ведомства.

Мужчина погиб рано утром 7 августа. По словам его сына, они вместе вышли на резиновых лодках в Угловой залив для ловли медуз. Лодки находились друг от друга на расстоянии примерно 10 метров.

В ходе ловли погода стала ухудшаться, пошёл дождь и началась гроза с молнией. В какой-то момент рядом со стоявшим в лодке мужчиной появилась яркая вспышка, после чего он упал за борт.

Сын вытащил отца на берег и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

Сотрудники СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что от удара молнии погибла жительница Гусь-Хрустального во Владимирской области. Непогода застигла её во время субботника, женщина не успела дойти до укрытия.