Житель Приморья погиб от удара молнии

В Приморье местного жителя убило молнией во время ловли медуз. Следственный комитет России (СКР) начал проверку, сообщается на сайте ведомства.
Мужчина погиб рано утром 7 августа. По словам его сына, они вместе вышли на резиновых лодках в Угловой залив для ловли медуз. Лодки находились друг от друга на расстоянии примерно 10 метров.
В ходе ловли погода стала ухудшаться, пошёл дождь и началась гроза с молнией. В какой-то момент рядом со стоявшим в лодке мужчиной появилась яркая вспышка, после чего он упал за борт.
Сын вытащил отца на берег и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.
Сотрудники СКР
Ранее сообщалось, что от удара молнии погибла жительница Гусь-Хрустального во Владимирской области. Непогода застигла её во время субботника, женщина не успела дойти до укрытия.