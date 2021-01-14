Пытавшихся улететь в ФРГ подростков задержали в Шереметьево

https://static.news.ru/photo/94d015b0-566e-11eb-bb7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двух подростков, собиравшихся улететь во Франкфурт, задержали в московском аэропорту Шереметьево.

Как стало известно РЕН ТВ, мальчикам 17 и 13 лет. У них не было при себе документов от родителей, разрешающих поездку за рубеж. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства инцидента.

В январе 2019 года в Шереметьево мужчина смог обойти все кордоны безопасности и попасть на борт лайнера, который должен был отправиться в Брюссель, писал NEWS.ru.

Нарушитель проник в аэропорт через вход одного из терминалов, которым пользуются члены экипажей самолётов. После прохождения рамки досмотра он выбежал на лётное поле и бегом направился к ближайшему самолёту, которым оказался борт «Аэрофлота». Мужчине удалось даже подняться на борт, воспользовавшись лестницей для техперсонала, прежде чем его задержали пограничники.