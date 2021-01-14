Пытавшихся улететь в ФРГ подростков задержали в Шереметьево

Двух подростков, собиравшихся улететь во Франкфурт, задержали в московском аэропорту Шереметьево.
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В январе 2019 года в Шереметьево мужчина смог обойти все кордоны безопасности и попасть на борт лайнера, который должен был отправиться в Брюссель, писал NEWS.ru.
Нарушитель проник в аэропорт через вход одного из терминалов, которым пользуются члены экипажей самолётов. После прохождения рамки досмотра он выбежал на лётное поле и бегом направился к ближайшему самолёту, которым оказался борт «Аэрофлота». Мужчине удалось даже подняться на борт, воспользовавшись лестницей для техперсонала, прежде чем его задержали пограничники.