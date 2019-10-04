Жестоко убитая на территории подмосковного Домодедово 17-летняя девушка училась в МГТУ имени Баумана. Об этом 5 октября журналистам сообщили представители правоохранительных органов.
Жертва убийства на момент трагедии была первокурсницей. Она поступила в высшее учебное заведение в 2019 году после окончания школы.
Незадолго до смерти она оставила на своей странице в социальной сети сообщение: «Хочу плакать от начертательной геометрии»,
Как ранее писал News.ru, в подмосковном округе Домодедово обнаружили тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями.
Убийство произошло на улице Светлая. При осмотре на изуродованном теле также зафиксировали следы удушения. По обнародованным данным, родители девушки находились в другом городе и после сообщений о смерти дочери экстренно возвращаются домой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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