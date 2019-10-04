https://static.news.ru/photo/8ecaa0a0-e75b-11e9-a48e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Жестоко убитая на территории подмосковного Домодедово 17-летняя девушка училась в МГТУ имени Баумана. Об этом 5 октября журналистам сообщили представители правоохранительных органов.

Жертва убийства на момент трагедии была первокурсницей. Она поступила в высшее учебное заведение в 2019 году после окончания школы.

Незадолго до смерти она оставила на своей странице в социальной сети сообщение: «Хочу плакать от начертательной геометрии», сообщает «Московский Комсомолец».

Как ранее писал News.ru, в подмосковном округе Домодедово обнаружили тело девушки с многочисленными ножевыми ранениями.

Убийство произошло на улице Светлая. При осмотре на изуродованном теле также зафиксировали следы удушения. По обнародованным данным, родители девушки находились в другом городе и после сообщений о смерти дочери экстренно возвращаются домой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.