Жертвами пожара в Новосибирске стали три малолетних ребёнка

https://static.news.ru/photo/7f8398ac-0ef3-11eb-b286-fa163e074e61_660.jpg Фото: ЧП Новосибирск/vk.com

На территории Новосибирска 15 октября произошёл пожар. В первой половине дня загорелось нежилое строение в Ленинском районе города. Спасатели достали из-под завалов тела детей 2013-го, 2015-го и 2017 годов рождения.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, нежилое строение горело на улице Хингинская. Пожар был ликвидирован в 14:05 по местному времени. В дощатом строении три на пять метров проживала семья.

Прокуратурой Новосибирской области организована проверка по факту пожара, произошедшего сегодня днём, в результате которого погибли трое малолетних детей, — цитирует ТАСС пресс-службу ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Загоревшееся строение было самодельной пристройкой, приспособленной для жилья. После гибели детей при пожаре была организована доследственная проверка и назначена пожарно-техническая экспертиза.

Как ранее писал NEWS.ru, 14 октября пожар произошёл в гостинице на Международной улице в Москве, пожарные провели эвакуацию людей из здания, а затем ликвидировали возгорание, пострадавших нет, сообщили в экстренных службах столицы.