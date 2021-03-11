Женщину убило куском льда в Новосибирске

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Пенсионерку в Новосибирске убило куском льда, когда она шла из магазина мимо дома по адресу: ул. Узорная, 7. Жители здания заявили, что после удара Нина Роговая прошла некоторое расстояние самостоятельно. Однако вскоре умерла от полученных повреждений. ЧП произошло 10 марта. Знакомые покойной считали её приветливым и хорошим человеком. Её муж скончался много лет назад.

С козырька на 9-м этаже, там была эта льдина. Там находится квартира, которую сдают. Я знаю, что пытались найти арендаторов, но их не было. Как обычно, хозяин только деньги собирает, а никто не отвечает, — цитирует «МК в Новосибирске» председателя совета ТОС «Матвеевский» Анатолия Побатченко.

Место ЧП оградили предупреждающими лентами. На снегу ещё остаются пятна крови. По словам Побатченко, ленты висели ещё до трагедии. Вместе с ними на двери подъезда наклеили объявления, что машины нельзя ставить близко к дому. Соседи добавили, что жильцов квартиры, с балкона которой упал снег, УК предупреждала о необходимости чистить снег. Журналисты смогли переговорить с ними. По словам Кристины, она действительно получала извещения от управляющей компании.

У нас на стекле был маленько налёт [снега], мы убрали его полностью. Свидетелей полный дом: огораживали всё. Вчера ветер был, откуда я могу знать, что там отрикошетило. Я уже ездила свидетельствовать, что мы здесь ни при чём, — резюмировала собеседница портала.

Кристина отметила, что на крыше, куда запрещён доступ жильцам, тоже лежал снег. Она не видела, чтобы его убирали. Дом Нины Роговой стоит буквально в нескольких метрах от места ЧП. Его обитателям страшно ходить по улицам из-за гололёда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что закрытое заседание священнослужителей в Чконидской епархии в Мартвили (Грузия) закончилось дракой. Мероприятие в качестве председателя вёл новый правящий митрополит Стефан. Он объявил о приостановке сана первосвященников двум дьяконам, после чего среди служителей церкви вспыхнул конфликт.

К выяснению отношений подключились представители паствы. Конфликт перерос в потасовку, часть участников которой оказались на балконе второго этажа здания. У конструкции обвалились деревянные перила, и десять человек сорвались вниз, шестеро из них получили травмы различной степени тяжести.