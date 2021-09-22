Женщину с двумя детьми убили в Кировграде

В одной из квартир Кировграда найдены тела женщины и двух её детей 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СКР.

Тела погибших обнаружили в ходе тушения пожара в доме по бульвару Центральному. В убийстве женщины и её детей подозревается местный житель 1983 года рождения. Ранее он уже был неоднократно судим.

Ранее сообщалось, что в квартире на северо-востоке Москвы нашли тела трехлетнего мальчика и пятилетней девочки. Полиция установила, что они умерли от удушья. В убийстве детей заподозрили их 26-летнюю мать.

Внятно объяснить произошедшее женщина не смогла. До этого она жаловалась на подавленное моральное состояние и обращалась к медикам по поводу расстройства личности.