Женщину с двумя детьми убили в Кировграде

В одной из квартир Кировграда найдены тела женщины и двух её детей 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Подозреваемый в совершении преступления задержан, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на СКР.
Тела погибших обнаружили в ходе тушения пожара в доме по бульвару Центральному. В убийстве женщины и её детей
Ранее сообщалось, что в квартире на северо-востоке Москвы нашли тела трехлетнего мальчика и пятилетней девочки. Полиция установила, что они умерли от удушья. В убийстве детей заподозрили их 26-летнюю мать.
Внятно объяснить произошедшее женщина не смогла. До этого она жаловалась на подавленное моральное состояние и обращалась к медикам по поводу расстройства личности.