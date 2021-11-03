Жена учёного с «Академика Иоффе» рассказала подробности задержания судна

Жена учёного Олега Левченко Наталья, который сейчас находится на задержанном в Дании судне «Академик Иоффе» рассказала о задержании россиян. Супруг недавно сумел связаться с нею и рассказать подробности произошедшего, передают «Известия».

По словам Натальи, со связью в месте, где находится задержанное судно, очень плохо, поэтому общаются они крайне редко. Но судно действительно задержано, и учёные находятся на нём. Местные полицейские отобрали у россиян документы и больше не появляются.

Со связью очень сложно. Интернет не работает. Сегодня он позвонил и сказал, что 1-го числа пришли полицейские, забрали документы и больше никто не появлялся. Живут на судне. Кормят. Пока всё нормально, настроение прекрасное, потому что ничего не знают. Ждут, — рассказала жена учёного.

«Академик Иоффе» вышел в море 30 октября, а уже 1 ноября судно было задержано. Супруга Олега Левченко добавила, что знает причину задержания в общих чертах.

Ну, это связано с тем, что судно перед этим возило туристов и зафрахтовала его канадская фирма. И там какие-то разборки. И они не понимают. Им сказали — рейс, они собрались и поехали, — пояснила Наталья.

Судно «Академик Иоффе» принадлежит Институту океанологии имени Ширшова. Задержание российского корабля произошло в порту Скаген. На борту судна находятся 38 членов экипажа и 23 учёных. Корабль действительно был задержан в связи с иском канадской компании One Ocean Expeditions Ltd.

Претензии канадской стороны связаны с тем, что в 2019 году судно возило туристов по заказу указанной фирмы, которая продавала туры в Арктику и Антарктиду. Корабль канадцы получили в аренду не от российского института, а от посредника — фрахтователя Terragelida Ship Management. Он, в свою очередь, отозвал судно у канадской компании из-за того, что она не проплатила чартерную и топливную пошлину, и подал иск в Лондонский арбитраж о взыскании долга.

Канадская копания в ответ подала иск о защите от банкротства. Её представители считают, что к краху их привёл внезапный отзыв российских кораблей. Институт океанологии контракта с канадцами не заключал.

Ранее сообщалось, что иск против российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», задержанного в Дании, подала канадская компания One Ocean Expeditions Ltd. Претензии связаны с предыдущей коммерческой деятельностью корабля.