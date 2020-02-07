https://static.news.ru/photo/77e6dda4-be07-11e9-9da5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Никулинский суд Москвы освободил от уголовного наказания жену бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко — Анастасию Пестрикову.

Она обвинялась по части 1 статьи 303 УК РФ «Фальсификация доказательств», однако не будет привлечена к уголовной ответственности из-за истечения срока давности преступления.

Суд назначил Анастасии Пестриковой штраф в 150 тыс. рублей, — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его подозревали в получении взятки и воспрепятствовании осуществлению правосудия. В декабре 2017 года суд конфисковал имущество Захарченко и его окружения на сумму 9 млрд рублей.

10 июня 2019 года экс-полковник был приговорён Пресненским судом к 13 годам колонии строгого режима. Осуждённый также должен будет заплатить штраф в размере 117 млн 900 тысяч рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, Дмитрий Захарченко отправлен в штрафной изолятор мордовской колонии, в которой он отбывает наказание. По какой причине это произошло, пока неизвестно.