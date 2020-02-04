https://static.news.ru/photo/e0cdbc1c-4736-11ea-86a1-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Захарченко Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий наказание в мордовской колонии, отправлен в штрафной изолятор. По какой причине это произошло, пока не известно.

Дмитрия отправили в штрафной изолятор на пять суток, он там находится с субботы. Причину этого мы пока не знаем, — сообщил ТАСС адвокат Захарченко Александр Горбатенко.

По данным управления ФСИН по Республике Мордовия, 9 января в ИК-5 между Захарченко и другим осужденным на почве личных неприязненных отношений уже происходил конфликт, переросший в драку.

Как писал NEWS.ru, иск о пересмотре решения о конфискации имущества на девять млрд рублей у бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко подан в Никулинский суд Москвы в конце января. Защита считает, что есть возможность пересмотреть дело «по вновь открывшимся обстоятельствам».

Захарченко арестовали в сентябре 2016 года, предъявив ему обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования и получении двух взяток в особо крупном размере. В июне 2019 года его приговорили к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей.