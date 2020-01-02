https://static.news.ru/photo/5f12a23e-2d21-11ea-90dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ivan Damanik/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в акватории Тихого океана, в 19 км от берегов Камчатки. Подземные толчки ощутили жители Петропавловска-Камчатского.

Об этом сообщает региональный главк МЧС РФ.

Жертв и разрушений в регионе не зарегистрировано. Отмечается, что специалисты осмотрели социально значимые объекты и здания. Объявлять угрозу цунами не стали.

Ранее NEWS.ru сообщал, что днём ранее у берегов Камчатки также произошло землетрясение. Его магнитуда составила 5,6, угрозы возникновения цунами не было. Эпицентр подземных толчков был на глубине 40 км, в 130 км восточнее Петропавловска-Камчатского.