Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана сообщила о землетрясении магнитудой 4, которое произошло в Китае. Подземные толчки зафиксированы 19 января в 03:04 по мск.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения энергетическим классом 10.1 находился на глубине 5 км. Также названы координаты эпицентра — 40.92 градуса северной широты, 83.40 градуса восточной долготы,
Ранее NEWS.ru сообщал, что землетрясение зафиксировано на юге Новосибирской области магнитудой 4,5. Оно произошло в 27 км к востоку от города Искитим. Эпицентр землетрясения имел координаты 54.65 градуса северной широты и 83.72 градуса восточной долготы. Интенсивность составила 3,5 балла по шкале MSK-64.
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