Девочки, пропавшие в Свердловской области по дороге в школу, нашлись в Екатеринбурге. Школьницы из Берёзовского поехали в областной центр в большой ледовый городок.

Девочек нашли волонтёры, они так и были в ледовом городке. Детей доставили в полицию, сообщает E1.ru. Ранее NEWS.ru сообщал, что три девочки по 12 и 14 лет пропали по дороге...