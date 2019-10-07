Толчок магнитудой 4,3 зарегистрировали сейсмологи недалеко от города Инин в Китае.
Эпицентр явления находился примерно в 40 километрах от казахско-китайской границы, землетрясение такой интенсивности оцениваются как «довольно сильные», передаёт Алтае-Саянский
Как писал News.ru ранее, землетрясение магнитудой 6,4 произошло в южной части Филиппин неподалёку от острова Минданао. Эпицентр подземных толчков находился в 210 километрах от города Давао, в котором живут более полутора миллионов человек.
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