Фото: Danita Delimont

Мать и двое детей в возрасте 11 и 12 лет были насмерть сбиты автомобилем в Ровеньском районе Белгородской области. Мать и сын ехали на велосипедах, женщина перевозила дочку.

ДТП произошло на трассе Россошь — Старобельск — Лозная. Автомобиль ВАЗ-2110, за рулём которого находился 30-летний водитель, сбил велосипедистов, ехавших в попутном направлении, сообщает пресс-служба областного УМВД. Женщина и дети...