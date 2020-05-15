Здание загорелось в промзоне Подмосковья

Административное здание вспыхнуло в городском округе Ленинский в Московской области.
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Ранее в Костромской области сгорел ювелирный завод «Красносельский ювелирпром». Стражи порядка установили, что причиной происшествия стал поджог, который устроил 30-летний сотрудник предприятия. Мужчина хотел скрыть факт недостачи. По версии следствия, он разбил окно и вылил в один из кабинетов бензин, после чего бросил зажжённую спичку. Собственник предприятия понёс многомиллионные убытки.
NEWS.ru писал, что в Тюмени загорелась кровля больницы УФСИН. Инцидент произошёл 12 мая. Никто не пострадал.
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