Здание загорелось в промзоне Подмосковья

https://static.news.ru/photo/4713c064-96c6-11ea-8edc-fa163e074e61_660.jpg Фото: tipichnoevidnoe/vk.com

Административное здание вспыхнуло в городском округе Ленинский в Московской области.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России, возгорание произошло на площади в 400 кв. метров. Пожар удалось локализовать. К тушению привлечены 48 человек и 13 единиц техники.

Ранее в Костромской области сгорел ювелирный завод «Красносельский ювелирпром». Стражи порядка установили, что причиной происшествия стал поджог, который устроил 30-летний сотрудник предприятия. Мужчина хотел скрыть факт недостачи. По версии следствия, он разбил окно и вылил в один из кабинетов бензин, после чего бросил зажжённую спичку. Собственник предприятия понёс многомиллионные убытки.

NEWS.ru писал, что в Тюмени загорелась кровля больницы УФСИН. Инцидент произошёл 12 мая. Никто не пострадал.