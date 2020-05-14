Под Костромой работник поджёг ювелирный завод, чтобы скрыть недостачу

https://static.news.ru/photo/1425877e-95fd-11ea-a5f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полицейские в Костромской области задержали мужчину, который сжёг ювелирный завод. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Отмечается, что в ночь на 12 мая на предприятии «Красносельский ювелирпром» в селе Красное-на-Волге произошёл пожар. Благодаря данным камер видеонаблюдения был оперативно задержан 30-летний работник предприятия, которого заподозрили в случившемся.

Подозреваемый признался в содеянном и рассказал, что действительно ночью разбил окно в одном из кабинетов, вылил туда из принесённых с собой бутылок бензин и бросил зажжённую спичку, — цитирует РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По предварительной версии, причиной, побудившей злоумышленника пойти на преступление, могло стать стремление скрыть допущенную недостачу, поскольку на предприятии начали проводить инвентаризацию. При этом пожар нанёс собственнику производства многомиллионный ущерб, связанный как с уничтожением продукции, так и с повреждением здания.

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