Здание редакции «Комсомольской правды» в Москве «заминировали»

Московская полиция получила 28 июля 2020 года сообщение от неизвестного гражданина о минировании торгово-офисного центра «Вымпел», где находится редакция издательского дома «Комсомольская правда». Силовики прибыли на место ЧП со специально обученными собаками для проверки помещений.
Всех находившихся в здании граждан, в том числе сотрудников СМИ, попросили покинуть строение в целях безопасности,
Накануне из петербургского аэропорта Пулково не могли вылететь более 10 рейсов из-за сообщения о минировании. Табло аэропорта показывало, что задерживаются два вылета в Москву и один в Иркутск. Ещё восемь рейсов имели статус «посадка окончена», однако самолёты не покидали аэропорт.
Как ранее писал NEWS.ru, лайнер авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Причиной стало анонимное сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве. Самолёт следовал из Санкт-Петербурга в Махачкалу, рассказала пресс-секретарь волгоградской воздушной гавани Анастасия Голодова. На борту находилось 160 пассажиров.
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