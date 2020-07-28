Здание редакции «Комсомольской правды» в Москве «заминировали»

https://static.news.ru/photo/a9a06302-d0ca-11ea-bd47-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московская полиция получила 28 июля 2020 года сообщение от неизвестного гражданина о минировании торгово-офисного центра «Вымпел», где находится редакция издательского дома «Комсомольская правда». Силовики прибыли на место ЧП со специально обученными собаками для проверки помещений.

Всех находившихся в здании граждан, в том числе сотрудников СМИ, попросили покинуть строение в целях безопасности, передаёт KP.RU. Из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) часть персонала КП трудится на удалёнке. В самом здании находилось около 50 человек. Позже стражи порядка уведомили, что люди могут возвращаться в ТЦ, так как тревога оказалась ложной.

Накануне из петербургского аэропорта Пулково не могли вылететь более 10 рейсов из-за сообщения о минировании. Табло аэропорта показывало, что задерживаются два вылета в Москву и один в Иркутск. Ещё восемь рейсов имели статус «посадка окончена», однако самолёты не покидали аэропорт.

Как ранее писал NEWS.ru, лайнер авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Причиной стало анонимное сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве. Самолёт следовал из Санкт-Петербурга в Махачкалу, рассказала пресс-секретарь волгоградской воздушной гавани Анастасия Голодова. На борту находилось 160 пассажиров.