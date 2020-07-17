Самолёт экстренно сел в Волгограде из-за сообщений о минировании

https://static.news.ru/photo/ab6681d6-c83b-11ea-8526-fa163e074e61_660.jpg Фото: nordwindairlines.ru

Лайнер авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Причиной стало анонимное сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве.

Самолёт следовал из Санкт-Петербурга в Махачкалу, рассказала пресс-секретарь волгоградской воздушной гавани Анастасия Голодова. На борту находилось 160 пассажиров, передаёт РИА Новости.

Сотрудники транспортного хаба провели процедуры по проверке и не подтвердили данные о минировании. После этого лайнер снова вылетел в пункт назначения.

Волна лжеминирований в России идёт с конца 2019 года. Неизвестные сообщают о взрывных устройствах, якобы заложенных в судах, торговых центрах, станциях метро, вокзалах, школах и детских садах. В результате проведения проверок все сообщения оказались ложными.

Ранее NEWS.ru писал, что посетителей вывели из зданий трёх московских судов. Причиной стали анонимные сообщения о заложенных в них взрывных устройствах.