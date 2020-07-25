Более 10 рейсов в Пулково задержано из-за сообщения о минировании

https://static.news.ru/photo/7e35dc38-cf3f-11ea-aa84-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pulkovo Airport St. Petersburg/facebook.com

Из петербургского аэропорта Пулково не могут вылететь более 10 рейсов из-за сообщения о минировании.

Табло аэропорта показывает, что задерживаются два вылета в Москву, один — в Иркутск. Ещё восемь рейсов имеют статус «посадка окончена», однако самолёты всё ещё не покинули аэропорт.

В связи с поступлением анонимного сообщения на электронную почту о возможном минировании воздушных судов и здания терминала в данный момент проводится проверка силами полиции и САБ согласно установленному регламенту, — сообщает пресс-служба оператора «Пулково» «Воздушные ворота Северной столицы».

Как отмечают пассажиры, на время «проверки судов» их отправляют на повторный досмотр.

Посадили всех в автобус, прилетели вертолёты, всех высадили обратно. Так же и соседние рейсы, — передаёт «Фонтанка» слова очевидца.

Как ранее писал NEWS.ru, лайнер авиакомпании «Северный ветер» совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда. Причиной стало анонимное сообщение о заложенном на борту взрывном устройстве.