https://static.news.ru/photo/2ddf9e40-1d83-11ea-98e0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Нью-Йорке Lexus IS 300 2002 года выпуска задавил 21-летнего молодого человека. Инцидент произошёл после того, как двигатель автомобиля был заведён с помощью дистанционной системы управления.

Майкл Косанович стоял между машинами, когда одна из них покатилась на него и придавила. В результате парень оказался зажат между двумя транспортными средствами. Майкл получил серьёзные травмы и был доставлен в госпиталь, где скончался на следующий день, сообщает Fox News.

New Jersey man, 21, dies after car started remotely by owner rolls forward, crushing him https://t.co/4snfgfGj8d pic.twitter.com/5r5nU71oWj — NewExpressNews (@NewExpressNews) December 12, 2019

Представитель Lexus заявил, что в автомобилях этой модели 2002 года выпуска изначально не было установлено системы дистанционного запуска. По всей видимости, она была приобретена позднее владельцем авто.

Ранее NEWS.ru писал, что в США установили бронзовую статую на могиле актёра Антона Ельчина. Артист погиб под колёсами собственного автомобиля в 2016 году, когда не поставил машину на ручной тормоз. Тело Ельчина оказалось зажато между бампером авто и колонной.