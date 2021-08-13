Затонувший на Камчатке вертолёт попал на видео

Вертолёт Ми-8, затонувший в результате крушения на Курильском озере на Камчатке, попал на видео. Сейчас в районе происшествия продолжается поисковая операция. Видео опубликовано в Telegram-канале NEWS.ru.

В настоящий момент операция по поиску и поднятию тел погибших ведётся с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов МЧС. Работы будут проводиться всё светлое время суток. Также сейчас просчитываются варианты, как поднимать воздушное судно со дна озера.

Вертолёт лежит на глубине 110 метров и в 500 метрах от берега. У машины отломан хвост, корпус цел. Спасатели продолжают искать способы, как попасть внутрь вертолёта.

Ми-8 потерпел крушение 12 августа. На борту находились 16 человек, восьми из которых удалось спастись. Рассматривается три основных версии произошедшей трагедии. Это — ошибка пилотов, техническая неисправность вертолёта и густой туман.

Ранее сообщалось, что спасатели вместе с военными подняли из воды тела троих погибших при крушении. Их доставили на берег.