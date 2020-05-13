Зарезавший офицера СКР в Москве отправится на лечение в психбольницу

https://static.news.ru/photo/8de4f0d6-9512-11ea-bcfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московский городской суд постановил отправить в психбольницу жителя Санкт-Петербурга Сергея Григорьева, который в октябре 2019 года убил сотрудника СК РФ Владислава Капустина в Москве.

Григорьев был признан виновным в убийстве, но его освободили от уголовной ответственности из-за состояния невменяемости. Вместо тюремного заключения он отправится на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

NEWS.ru писал, что петербуржец напал с ножом на сотрудника СК РФ на проходной ведомства в Техническом переулке. Старшего следователя полковника Владислава Капустина с ранением в область сердца доставили в одну из больниц, позже он скончался. У него остались жена и ребёнок.

Выяснилось, что Григорьев был записан на приём, погибший сотрудник СКР спустился к выходу из здания, чтобы пригласить посетителей в кабинет. Женщина, которая стала очевидцем убийства, рассказала, что нападавший был представительно одет и держал в руках дипломат. Telegram-канал Mash сообщал, что Григорьев состоял на учёте в психоневрологическом диспансере № 9 Невского района Санкт-Петербурга.