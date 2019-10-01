В первой половине дня 1 октября в Москве мужчина с ножом смертельно ранил сотрудника центрального аппарата Следственного комитета, полковника Владислава Капустина. Нападение произошло на выходе из здания ведомства в Техническом переулке. Капустин умер в реанимации НИИ Склифосовского.

Несмотря на все усилия врачей, спасти его не удалoсь. Владислав Капустин скончался, — сказал ТАСС источник в медицинских кругах.

Собеседник издания добавил, что полковник получил ранение в область аорты и был госпитализирован в критическом состоянии. По мнению медиков, нападавший нанёс удар сзади в область позвоночника и задел сердце.

По информации телеканала «360» шансов выжить у сотрудника СК не было, он умер, не приходя в сознание. По факту нападения возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Офицер Следственного комитета РФ полковник юстиции Владислав Владимирович Капустин скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание, после совершенного на него нападения, — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. — Наш товарищ выполнял свои обязанности по организации приема граждан, когда получил смертельное ранение. Владислав Капустин был экстренно госпитализирован для проведения операции, но, к сожалению, его жизнь спасти не удалось.

Известно, что нападение произошло на глазах у людей на проходной Следственного комитета. Нападавший сам был записан на приём, а Капустин спустился к выходу из здания, чтобы пригласить посетителей в кабинет. Он занимал должность старшего инспектора Управления СКР по рассмотрению жалоб и обращений граждан, и не занимался расследованием уголовных дел. Убийцей оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга Сергей Григорьев.

Женщина, которая стала очевидцем произошедшего, рассказала, что убийца был представительно одет и имел в руках дипломат. Нанеся удар, он пустился бежать, в то время как Капустин упал и закричал, что он умирает, попросив вызвать «скорую».

Telegram-канал Baza пишет, что у Григорьева нашли записку, в которой он рассказал о причинах своего поступка. По некоторым данным, он безрезультатно пытался добиться возвращения себе жилья.

По предварительной информации, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния, — сообщила Светлана Петренко.

Ряд СМИ также сообщили, что Григорьев якобы находился при задержании в невменяемом состоянии, но на видео он выглядит нормальным и достаточно спокойно объясняет мотивы поступка.

Мировой судья в Ленинграде сказал, что я прав, а вашим все равно, они мое заявление выкидывают, вместе с увдшниками, — сказал он охране, которая задержала убийц.

Telegram-канал Mash утверждает, что нападавший якобы состоял на учёте в Психолоневрологическом диспансере № 9 Невского района Санкт-Петербурга. Он также публикует скриншоты с форума учреждения, где анонимный пользователь оставил в начале 2018 года бессвязный пост, в котором упоминалась возможность нападения с ножом на некоего собеседника. Канал утверждает, что эти слова принадлежат Григорьеву, но никаких доказательств этому не приводится.

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Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, комментируя происшествие, предположил, что инцидент может вызвать неприязнь к работникам СК и сочувствие к преступнику.

Сейчас станет широко известно, что полковника СКР Капустина, возглавлявшего управление по работе с обращениями граждан, зарезал питерец Сергей Григорьев, неоднократно жаловавшийся на бездействие следователей. И если это реальный мотив убийства, разве не вызовет инцидент всплеск негатива в отношении СКР и его следователей. Разве мало по стране людей, сталкивающихся с лютым бездействием СКР, — написал он в Facebook.

Чиков добавил, что по его мнению, руководство Следственного комитета напротив воспользуется этим случаем, чтобы пролоббировать дополнительную ответственность за агрессию в адрес следователей, в том числе словесную.

В то же время, ряд СМИ указывают на Telegram-канал, который якобы был создан Сергеем Григоревым 26 апреля. Он наполнен путанными сообщениями, явно выдающими в авторе человека неадекватного, однако прямых доказательств что канал принадлежит именно Григорьеву — нет.