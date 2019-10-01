Мужчина ударил ножом сотрудника одного из подразделений центрального аппарата СК РФ прямо на проходной ведомства в Техническом переулке. Об этом сообщил официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Правоохранителям удалось задержать нападавшего. Сотрудник доставлен в больницу для оказания экстренной медицинской помощи, передаёт
При исполнении служебных обязанностей по организации приёма граждан сотрудник одного из подразделений центрального аппарата СК РФ получил ножевое ранение у проходной ведомства в Техническом переулке, — сообщила Петренко.
По информации СМИ, ранение получил старший следователь, полковник Владислав Валентинович Капустин. Удар ножом пришёлся в область сердца.
Предполагается, что нападавший страдает психическим заболеванием. Пока никакой связи между нападавшим и пострадавшим не просматривается.
1 октября на проспекте Мира в Москве произошёл конфликт, в результате которого двое мужчин получили по несколько колото-резаных ранений, писал News.ru.