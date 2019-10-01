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Три человека погибли и пятеро пострадали при лобовом столкновении двух автомобилей на трассе «Таврида» в районе посёлка Приморский под Феодосией.

Водитель автомобиля «Лада Приора», двигаясь со стороны Симферополя в сторону Керчи, выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем KIA, — сообщили в республиканском МВД. По информации...