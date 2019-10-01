Фото: Сергей Булкин/News.ru

Человеком, напавшим с ножом на сотрудника Следственного комитета РФ в Москве, оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга.

Задержанный Сергей Григорьев ранее неоднократно обращался в органы власти с жалобами разного характера. Как заявил источник «Интерфакса», Григорьев может страдать психическим заболеванием. Как писал News.ru, мужчина ударил ножом сотрудника одного...