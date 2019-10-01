У погибшего на службе офицера СК РФ Владислава Капустина остались жена и ребёнок. Полковника юстиции ударили ножом в сердце возле проходной центрального аппарата ведомства в Техническом переулке Москвы.
У погибшего сотрудника остались жена и ребёнок, — сообщил РИА Новости информированный источник.
Владислав Капустин скончался в реанимации НИИ Склифосовского, не приходя в сознание. Нападавшим оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга. Задержанный ранее неоднократно обращался в органы власти с жалобами разного характера. Мужчина может страдать психическим заболеванием, писал News.ru.