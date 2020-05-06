Зарезавшего двухмесячную дочь жителя Саратова будут лечить принудительно

Мужчина, убивший двухмесячную дочь с патологией, отправлен на принудительное лечение. Такое постановление вынес Саратовский суд.
Постановлением суда мужчине назначено принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением, — сообщили в СКР.
Как
Преступление было совершено 2 сентября. По версии следствия, обвиняемый остался сидеть с двухлетним сыном и двухмесячной дочерью, когда его 26-летняя жена вышла в магазин. Мужчина взял переноску с девочкой и вышел на чердак, где жестоко зарезал младенца.
На основании собранных по делу доказательств ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего», писал NEWS.ru.
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