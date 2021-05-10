Зампрокурора Красносельского района Петербурга найден мёртвым в Москве

На северо-востоке Москвы обнаружено тело заместителя прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стали проблемы с сердцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, тело Сафаралиева было
По данному факту проводится проверка.
Кериму Сафаралиеву было 34 года. По данным МК, до переезда в Санкт-Петербург, он
Ранее сообщалось о том, что студент МГУ был найден мёртвым в общежитии в Москве. По имеющимся данным, 20-летний студент физфака покончил с собой.