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Зампрокурора Красносельского района Петербурга найден мёртвым в Москве

22:41, 10 мая 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На северо-востоке Москвы обнаружено тело заместителя прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керима Сафаралиева. По предварительным данным, причиной смерти мужчины стали проблемы с сердцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, тело Сафаралиева было найдено 8 мая в квартире одного из домов на Изумрудной улице столицы. Его обнаружил друг зампрокурора, являющийся хозяином квартиры. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

По данному факту проводится проверка.

Кериму Сафаралиеву было 34 года. По данным МК, до переезда в Санкт-Петербург, он работал в Москве в должности помощника прокурора одного из районов. Его отец Гаджимет Сафаралиев — известный физик, депутат Государственной думы.

Ранее сообщалось о том, что студент МГУ был найден мёртвым в общежитии в Москве. По имеющимся данным, 20-летний студент физфака покончил с собой.

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