Замначальника Ленинградского управления МВД попался пьяным за рулём

Замначальника МВД РФ по Всеволожскому району Ленинградской области Сергея Серебрякова задержали пьяным за рулём BMW X6 в городе Всеволожск на переулке Вахрушева, говорится в сообщении Telegram-канала Shot. В отношении 38-летнего полицейского был составлен протокол о правонарушении. В момент задержания Серебряков не находился при исполнении служебных обязанностей.

После прохождения медосвидетельствования алкотестер показал 0,189 мг/л — это больше допустимой в России погрешности 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха, — говорится в сообщении.

В конце ноября был задержан другой высокопоставленный сотрудник УМВД. Управление СКР по Забайкальскому краю предъявило обвинение в превышении служебных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) начальнику оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД по региону. По ходатайству следствия он заключён под стражу, сообщается на сайте ведомства.

Вторым фигурантом дела является старший оперуполномоченный по особо важным делам этого же подразделения УМВД. Он находится под домашним арестом.