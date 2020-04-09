Замначальника полиции Орехово-Зуево задержан за взятку

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Стало известно о задержании замначальника МУ МВД России «Орехово-Зуевское» за взятку. Он получил 100 тысяч рублей от предпринимателя.

Задержан заместитель начальника МУ МВД России «Орехово- Зуевское» за получение от местного предпринимателя незаконного денежного вознаграждения за непроведение проверки его предприятия, — приводит ТАСС слова начальника пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяны Петровой.

По данному факту назначена служебная проверка. Как сообщила Петрова, сотрудника уволят по отрицательным мотивам, а его руководителей привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее NEWS.ru писал, что зампрокурора Урупского района Карачаево-Черкесии Елена Тверитнева стала фигурантом уголовного дела о даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). В настоящее время она задержана.