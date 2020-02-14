https://static.news.ru/photo/46ee3e4a-4f11-11ea-98bb-fa163e074e61_660.jpg Елена Тверитнева Фото: prokkchr.ru

Зампрокурора Урупского района Карачаево-Черкесии Елена Тверитнева стала фигурантом уголовного дела о даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). В настоящее время она задержана.

Согласно материалам дела, зампрокурора передала сотруднику управления ФСБ по региону 300 тысяч рублей. Вознаграждение было выплачено за общее покровительство по службе.

Следователи изъяли средства, переданные в качестве взятки, допросили свидетелей и назначили проведение ряда экспертиз. В настоящее время решается вопрос об избрании Тверитневой меры пресечения, сообщается на сайте следуправления СКР по республике.

Ранее NEWS.ru писал, что бывшего замгубернатора Псковской области Александра Кузнецова осудили за получение взятки в особо крупном размере. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.