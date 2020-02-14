Зампрокурора Урупского района Карачаево-Черкесии Елена Тверитнева стала фигурантом уголовного дела о даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). В настоящее время она задержана.
Согласно материалам дела, зампрокурора передала сотруднику управления ФСБ по региону 300 тысяч рублей. Вознаграждение было выплачено за общее покровительство по службе.
Следователи изъяли средства, переданные в качестве взятки, допросили свидетелей и назначили проведение ряда экспертиз. В настоящее время решается вопрос об избрании Тверитневой меры пресечения,
Ранее NEWS.ru писал, что бывшего замгубернатора Псковской области Александра Кузнецова осудили за получение взятки в особо крупном размере. Его приговорили к пяти годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.
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