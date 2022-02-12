Замглавы управления автомобильных дорог Тамбовской области убили в подъезде

Заместителя начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика обнаружили с ножевым ранением в подъезде своего дома, сообщил источник в правоохранительных органах, передаёт ТАСС. По его словам, спасти чиновника не удалось.

Сегодня утром в подъезде собственного дома был убит Виктор Вакульчик. Его зарезали, врачи не смогли спасти, — сообщил собеседник агентства.

Сейчас на месте преступления работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, ведутся поиски убийцы.

Факт гибели Вакульчика уже подтвердили в управлении информационной политики администрации региона.

Погибший работал в органах власти с 2016 года. До этого он возглавлял компанию «Тамбовтранс», которая занимается пассажирскими перевозками в городе. В последнее время был заместителем начальника управления автомобильных дорог Тамбовской области.

Ранее Мосгорсуд приговорил экс-прокурора Затеречного района Владикавказа Ольгу Швецову к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщает ТАСС. Она «заказала» у преступной группировки Аслана Гагиева, обвиняемого в причастности к множеству убийств, убийство бывшего мужа её сестры — следователя московского транспортного управления СКР Александра Леонова. Мотивом преступления стали судебные разбирательства сестры заказчицы с её мужем, так как они не могли поделить совместно нажитое имущество. Швецова вину не признала, и ожидается, что защита обжалует решение суда в апелляционном порядке.