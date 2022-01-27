Захарова сообщила об освобождении блогера Арсения Котова в Египте

Российские дипломаты помогли освободить задержанного в Каире тревел-блогера Арсения Семёнова (в соцсетях — Котова). Об этом сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.

Блогер был задержан сотрудниками местной полиции в каирском районе Маншият Нассер в результате конфликта с местными жителями, произошедшего из-за производимой им фото- и видеосъёмки.

Блогера Котова российские дипломаты вытащили из тюрьмы. Блогер Котов мог реально сесть, — написала Захарова.

Котову вернули загранпаспорт и съёмочное оборудование. Его доставили в консульский отдел российского диппредставительства в Каире. В ночь на 28 января он вылетит в Москву.

Конфликт Котова с местными жителями произошёл из-за фотопрогулки блогера. Один из местных жителей решил, что путешественник снимает его жену и ввязался в драку. В итоге завязалась потасовка, к которой присоединились приятели местного жителя.

По словам Котова, ему наносили удары руками и ногами и кидали камни, но ему удалось убежать. В больнице блогеру наложили швы на голову. После чего он оказался в полицейском участке.