Захарова сообщила об освобождении блогера Арсения Котова в Египте
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
23:33, 27 января 2022
Фото: egypt.mid.ru
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Российские дипломаты помогли освободить задержанного в Каире тревел-блогера Арсения Семёнова (в соцсетях — Котова). Об этом сообщила в своём Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова.
Блогер был задержан сотрудниками местной полиции в каирском районе Маншият Нассер в результате конфликта с местными жителями, произошедшего из-за производимой им фото- и видеосъёмки.
Блогера Котова российские дипломаты вытащили из тюрьмы. Блогер Котов мог реально сесть, — написала Захарова.
Котову вернули загранпаспорт и съёмочное оборудование. Его доставили в консульский отдел российского диппредставительства в Каире. В ночь на 28 января он вылетит в Москву.
Конфликт Котова с местными жителями произошёл из-за фотопрогулки блогера. Один из местных жителей решил, что путешественник снимает его жену и ввязался в драку. В итоге завязалась потасовка, к которой присоединились приятели местного жителя.
По словам Котова, ему наносили удары руками и ногами и кидали камни, но ему удалось убежать. В больнице блогеру наложили швы на голову. После чего он оказался в полицейском участке.