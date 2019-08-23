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В турецком Бодруме полицейские задержали сотрудников отеля, в котором произошёл несчастный случай с 12-летней россиянкой.

Пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова добавила, что дело касательно инцидента в отеле «Санхилл» направлено на рассмотрение в прокуратуру. Сейчас сотрудники отеля отпущены под подписку о невыезде, передаёт РИА Новости .

Несчастный случай в отеле «Санхилл» произошёл 18 августа. Девочку из России затянуло в трубу бассейна во время купания. Главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов сообщил, что девочка пережила четыре раза клиническую смерть. Сейчас её состояние улучшилось, писал News.ru.