https://static.news.ru/photo/6e7d0584-c33b-11e9-b4b1-fa163e074e61_660.jpg Бассейн отеля Санхилл Фото: booking.com

Девочку из России затянуло в трубу на дне бассейна в отеле в турецком Бодруме. В настоящее время она находится в критическом состоянии.

Как сообщили в генконсульстве РФ в Анталье, инцидент произошёл в воскресенье, 18 августа, в отеле «Санхилл». Ребёнок был экстренно госпитализирован.

Также в ведомстве отметили, что страховая компания возместит расходы на лечение.

Как ранее писал News.ru, воспитанники детского лагеря в городе Иннополисе под Казанью доставлены в больницу с подозрением на отравление.