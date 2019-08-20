Девочку из России затянуло в трубу на дне бассейна в отеле в турецком Бодруме. В настоящее время она находится в критическом состоянии.
Как сообщили в генконсульстве РФ в Анталье, инцидент произошёл в воскресенье, 18 августа, в отеле «Санхилл». Ребёнок был экстренно госпитализирован.
Также в ведомстве отметили, что страховая компания возместит расходы на лечение.
Как ранее писал News.ru, воспитанники детского лагеря в городе Иннополисе под Казанью доставлены в больницу с подозрением на отравление.