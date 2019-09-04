https://static.news.ru/photo/aa6c71a4-cf27-11e9-9718-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Два подростка, которые планировали совершить массовое убийство в одной из школ либо в техникуме города Кушва, задержаны в Свердловской области.

Как передаёт « Коммерсант », основанием для задержания стала их переписка. В её ходе подростки обсуждали план нападения на школу. Один из них сообщил другому, что приобрёл в Магнитогорске оружие.

Обоим молодым людям по 16 лет. Они планировали напасть либо на школу №1, либо на Баранчинский электромеханический техникум. Атаку подростки хотели провести по сценарию теракта в американской школе «Колумбайн» 20 апреля 1999 года. Они оба состояли в посвящённых трагедии группах в соцсетях, где и познакомились.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству двух и более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Ранее News.ru писал о том, что 3 сентября в Москве в память о жертвах трагедии, произошедшей в 2004 году в Беслане, в небо запустили 334 воздушных шара — по числу погибших.